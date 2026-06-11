«Я и сам готов платить»: Прохор Шаляпин выступил за налог на богатство

«Некоторые говорят: вот, взяла — так отдавай. Ну, не с чего ей отдать, не с чего! А взяла, потому что ребенка надо кормить. Что тут поделаешь? Пусть раскошелятся наши очень богатые люди», — поясняет певец свою позицию и подчёркивает — он и сам готов платить, зарабатывая больше определённой суммы в месяц.