«Я и сам готов платить»: Прохор Шаляпин выступил за налог на богатство

Популярный исполнитель и шоумен Прохор Шаляпин высказал своё мнение по поводу налога на богатство. В отличие от федеральных законодателей, он считает, что очень богатые люди должны раскошелиться в пользу тех, кто вынужден брать кредиты, чтобы прокормить детей.
Уроженец Волгограда, который сам вырос в семье с небольшими доходами, признался: ему очень жаль людей, которые занимают деньги у банков на жизненные расходы.
«Некоторые говорят: вот, взяла — так отдавай. Ну, не с чего ей отдать, не с чего! А взяла, потому что ребенка надо кормить. Что тут поделаешь? Пусть раскошелятся наши очень богатые люди», — поясняет певец свою позицию и подчёркивает — он и сам готов платить, зарабатывая больше определённой суммы в месяц.
Обсуждающие видео поклонники Прохора Шаляпина поддержали своего кумира и почти единогласно решили, что такому здравомыслящему, мудрому и доброму человеку место в Госдуме.
Ранее сделать 31 декабря выходным раз и навсегда предложил депутат госдумы Ярослав Нилов.
Видео: youtube.com.