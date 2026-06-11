Эксперт рассказала, почему в Калининграде скорость самокатов не ограничивают до 10 км в час

«10 км в час на самокате возможно поставить, но такого разговора даже не ведется по одной простой причине, потому что это небезопасно. Потому что, если вы возьмете самокат и попробуете проехать на скорости 10 километров в час, вас будет болтать из стороны в сторону. То есть оптимальная скорость — это 15 километров в час, но, опять же, это в местах скопления пешеходов, в парках», — сказала Жанна Романова и заявила, что на велодорожках велосипедисты в Калининграде вообще едут «и 40, и 30, и 45 км в час», и, если самокат при этом будет ехать 10 км в час, «это также может быть аварийная ситуация».