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Суд в Красноярске лишил мать погибшего бойца СВО выплат за сына

Жительницу Красноярска признали недостойной выплат на погибшего в зоне СВО сына.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске суд лишил женщину государственной поддержки, которая положена родственникам погибшего участника СВО. 11 июня в объединенной пресс-службе судов Красноярского края на этом примере рассказали, в каких случаях может приниматься такое решение.

С иском обратилась вдова погибшего мужчины. Она пояснила, что ответчица — мать ее мужа, но с 1998 года та не участвовала в жизни сына, не воспитывала его, не содержала и даже не интересовалась его судьбой. Родственные связи были полностью утрачены.

В суд были представлены доказательства, что женщина ушла из дома, когда ребенку исполнилось десять лет, злоупотребляла спиртным. Всю заботу о мальчике взяла на себя его бабушка.

В итоге Кировский районный суд Красноярска 10 июня 2026 года постановил лишить ответчицу права на единовременные пособия и страховые выплаты, которые причитаются членам семьи военнослужащего после его гибели.