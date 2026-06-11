Суд в Красноярске лишил мать погибшего бойца СВО выплат за сына

С иском обратилась вдова погибшего мужчины. Она пояснила, что ответчица — мать ее мужа, но с 1998 года та не участвовала в жизни сына, не воспитывала его, не содержала и даже не интересовалась его судьбой. Родственные связи были полностью утрачены.