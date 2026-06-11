Отряд — на старт! Как студенты могут заработать летом?

За праздничной атмосферой скрывается серьёзная государственная задача — помочь молодым людям как можно раньше определиться с будущей профессией. Профориентация сегодня — это не прос­то модное слово, а стратегически важное направление работы. Именно поэтому власти уделяют особое внимание созданию условий для профессионального самоопределения молодёжи: от профильных смен в школах до масштабных трудовых проектов, где студенты могут попробовать себя в реальных условиях.