Отряд — на старт! Как студенты могут заработать летом?

В Ростове дали старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов — событию, которое по праву считается одним из самых ярких в молодёжном календаре Дона. На тематическом собрании штабам вузов и ссузов, а также областным объединениям вручили путёвки в новый трудовой семестр.
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Широкая география.
Для большинства ребят это далеко не первое такое мероприятие: многие уже не первый год совмещают учёбу с реальной практикой.
Сегодня в студенческих отрядах Ростовской области — более девяти тысяч участников. Кто-то отправится вожатым в детские лагеря, кто-то займёт место проводника в поездах дальнего следования. Другие будут помогать медикам в больницах, трудиться на полях или осваивать профессию на стройках. Для молодёжи это не просто летняя подработка, а возможность «примерить» будущую специальность на практике и сделать осознанный выбор карьерного пути.
За праздничной атмосферой скрывается серьёзная государственная задача — помочь молодым людям как можно раньше определиться с будущей профессией. Профориентация сегодня — это не просто модное слово, а стратегически важное направление работы. Именно поэтому власти уделяют особое внимание созданию условий для профессионального самоопределения молодёжи: от профильных смен в школах до масштабных трудовых проектов, где студенты могут попробовать себя в реальных условиях.
В этом году география работы студенческих отрядов впечатляет: от родного Дона до Турции и Якутии. Ростовские бойцы будут трудиться на объектах регионального, всероссийского и международного уровня по восьми направлениям: строительство, сельское хозяйство, сервис, медицина, педагогика, железнодорожный транспорт, а также трудовые отряды подростков.
Крупные объекты.
Среди ключевых площадок — международная стройка АЭС в Турции, объекты в Санкт-Петербурге, Новом Уренгое и Республике Саха (Якутия), ведущие медучреждения Оренбурга, Барнаула, Новосибирска, Иркутска, Челябинска и Томска. Не забудут и про родной край: детские лагеря и здравницы Кубани и Дона, вокзалы, агропредприятия.
Особое внимание — тем, кто только начинает свой путь в профессию. Более 250 школьников и студентов средних специальных учебных заведений получат опыт работы в лагерях и на железнодорожном вокзале.
«В 2026 году увеличится число студентов, работающих на территории родного региона: так, более 1,3 тыс. человек отправятся на трудовые проекты в Ростовской области, организуемые на базе детских лагерей, сельскохозяйственных предприятий, поликлиник», — подчеркнул председатель комитета по молодёжной политике региона Олег Отроков.
Кроме того, Ростовское региональное отделение выступит организатором Всероссийского педагогического отряда «Спутник» (Ростовская область), где пройдёт тематическая смена «Содружество “Донбасс” — объединения Ростовской и Воронежской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Всероссийского сельскохозяйственного проекта “Агроном-Сад” (Липецкая область), межрегионального строительного проекта “Уренгой-2026”, региональных проектов сервисного направления “Надежда” и “Витязь” на Кубани.
Такие инициативы — не просто возможность заработать. Это реальный шанс для молодёжи понять: кем хочешь стать, где твои сильные стороны и как построить успешную карьеру.