Калининградец получил 5 лет колонии за комментарий в мессенджере

публичных призывах к террористической деятельности — статья 205.2, часть 2 Уголовного кодекса.
Следствие и суд установили, что в мае 2025 года мужчина написал комментарий в одном из публичных каналов мессенджера. Текст содержал призывы к насильственным действиям в отношении представителя власти. Уголовное дело возбудили и расследовали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.
Прокурорскую позицию в суде представлял первый заместитель прокурора Калининградской области Алексей Тимошенко. Суд согласился с доводами обвинения и назначил мужчине наказание — пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд запретил ему после освобождения в течение трёх лет заниматься любой деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете. То есть заводить каналы, писать комментарии, администрировать сайты или паблики.
Наказание за подобные преступления в последние годы ужесточилось. По части 2 статьи 205.2 УК РФ — то есть за призывы к терроризму или оправдание терроризма с использованием интернета — реальные сроки стали нормой. Суды по всей стране выносят приговоры от пяти лет и выше. Так, в соседнем регионе, в Калужской области, мужчина получил семь лет колонии за комментарии с оправданием удара ВСУ по объекту ВМФ и призывами разрушить Крымский мост. В Иркутской области житель Зимы получил пять лет за оправдание нападения на военкомат в Усть-Илимске.
В Калининградской области это не первый громкий приговор по 205.2 статье. В январе 2026 года Балтийский флотский военный суд осудил 63-летнего местного жителя на 5,5 года колонии за то, что он разместил в открытом телеграм-канале два видеоролика с одобрением террористических актов, совершённых, по данным следствия, Вооружёнными силами Украины. Мужчина также выразил восхищение организаторами и исполнителями терактов.
В этот раз обвинение касалось призывов к насилию в адрес конкретного представителя власти. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.