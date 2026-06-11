Калининградец получил 5 лет колонии за комментарий в мессенджере

Наказание за подобные преступления в последние годы ужесточилось. По части 2 статьи 205.2 УК РФ — то есть за призывы к терроризму или оправдание терроризма с использованием интернета — реальные сроки стали нормой. Суды по всей стране выносят приговоры от пяти лет и выше. Так, в соседнем регионе, в Калужской области, мужчина получил семь лет колонии за комментарии с оправданием удара ВСУ по объекту ВМФ и призывами разрушить Крымский мост. В Иркутской области житель Зимы получил пять лет за оправдание нападения на военкомат в Усть-Илимске.