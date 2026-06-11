Федор Сосенков: «Праздник является одним из механизмов укрепления суверенитета»

«12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот документ запустил механизм “парада суверенитетов” и стал одной из доминант, приведших к развалу СССР. Сама постановка вопроса о независимости РСФСР — ядра союзного государства — от СССР звучала и звучит абсурдно. Однако сегодня мы оцениваем эту дату иначе. 12 июня — это день политической самостоятельности России, которую мы осознаем как абсолютную ценность.