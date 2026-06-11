«При оценке Дня России современным экспертом, стоящим на государственнических позициях, важен диалектический подход», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, рассуждая о том, что следует предпринять, чтобы еще больше раскрыть смысл Дня России.
«12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот документ запустил механизм “парада суверенитетов” и стал одной из доминант, приведших к развалу СССР. Сама постановка вопроса о независимости РСФСР — ядра союзного государства — от СССР звучала и звучит абсурдно. Однако сегодня мы оцениваем эту дату иначе. 12 июня — это день политической самостоятельности России, которую мы осознаем как абсолютную ценность.
В Нижегородской области сложились уникальные традиции празднования. Нижегородцы сделали ставку на этническое многообразие и единство региона. Например, в этом году центральной площадкой станет парк «Швейцария», где пройдут гастрофестиваль «За одним столом» и этнозабег. Это не просто концерты, а прямая трансляция смысла: сила России — в многонациональной общине.
Грядущий праздник является одним из механизмов укрепления суверенитета. Как отметил Президент, преданность Родине укрепляет независимость страны. В условиях гибридных войн внутреннее единство — это «щит» суверенитета. Празднование 12 июня выполняет важнейшую функцию синхронизации исторической памяти и актуализации образа будущего.
Чтобы раскрыть смысл праздника глубже, можно дополнить текущую программу двумя элементами. Во-первых, он глубже раскрылся бы через исторические реконструкции «Хроник суверенитета», объясняющие молодежи разницу между деструктивным «парадом суверенитетов» 90-х и государственным суверенитетом сегодняшним. Во-вторых, полезно внедрить практику публичного чествования трудовых династий и ветеранов СВО именно 12 июня, проводя параллель: «Герои отстаивают рубежи, а мы бережем традиции и единство внутри». Для многих это превратит выходной день в осознанный гражданский акт".