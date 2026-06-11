Участники конкурса «Лидеры России» впервые написали управленческий диктант

Во вторник, 9 июня, в Мастерской управления «Сенеж» начался финал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда». В рамках события участники впервые написали управленческий диктант. Об этом рассказали организаторы события.
Конкурс «Лидеры России. Команда» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». В этом году впервые прошло новое состязание — управленческий диктант. Он будет ежегодно открыт для всех выпускников «Лидеров России» и других руководителей страны.
«За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Это квинтэссенция того, с чем руководитель сталкивается ежедневно. И мы планируем масштабировать этот формат на всю страну, чтобы любой управленец мог проверить себя», — объяснил гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
За звание лучших поборются 280 сильнейших команд из 1400 управленцев. Первыми испытания проходят финалисты категорий «Сборные управленческие команды» и «Управленческие команды организаций». Победителей конкурса объявят в воскресенье, 14 июня, в Национальном центре «Россия».
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