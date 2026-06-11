Участники конкурса «Лидеры России» впервые написали управленческий диктант

«За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Это квинтэссенция того, с чем руководитель сталкивается ежедневно. И мы планируем масштабировать этот формат на всю страну, чтобы любой управленец мог проверить себя», — объяснил гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.