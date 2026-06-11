В МВД раскрыли детали аварии с перевернувшимся трактором в Воронеже

По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла в 9:48 у дома № 150 на Московском проспекте. 22-летний молодой человек, находясь за рулём автомобиля Volkswagen Polo, ехал со стороны улицы Ломоносова в направлении выезда из города. При перестроении он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с движущимся в попутном направлении трактором под управлением 59-летнего мужчины. От удара сельхозтехника опрокинулась и врезалась в BMW и Toyota Yaris.