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В МВД раскрыли детали аварии с перевернувшимся трактором в Воронеже

ДТП произошло на Московском проспекте.

Источник: АиФ Воронеж

Стали известны подробности ДТП, которое днём среды, 10 июня, парализовало движение транспорта по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже.

По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла в 9:48 у дома № 150 на Московском проспекте. 22-летний молодой человек, находясь за рулём автомобиля Volkswagen Polo, ехал со стороны улицы Ломоносова в направлении выезда из города. При перестроении он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с движущимся в попутном направлении трактором под управлением 59-летнего мужчины. От удара сельхозтехника опрокинулась и врезалась в BMW и Toyota Yaris.

В ДТП пострадал водитель трактора. С травмами его доставили в больницу.