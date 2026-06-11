Посещение лесов запретили в трех округах Нижегородской области

В трёх муниципалитетах Нижегородской области частично введён четвёртый класс пожароопасности (КПО). Как проинформировали в Минлесхозе региона, на этих территориях действует запрет на посещение лесов. Ограничения касаются отдельных участков Дзержинска, Богородского и Володарского округов.
На фоне этого в 29 муниципалитетах в полном объёме действует третий класс пожароопасности, ещё в 15 округах он установлен лишь на части территорий. Второй КПО зафиксирован в трёх муниципалитетах.
При обнаружении природного пожара следует незамедлительно сообщить об этом: позвонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100‑94‑00 либо связаться с региональной диспетчерской службой по телефону 8 (831) 430‑01‑23.
Ранее годовалый ребенок пострадал во время пожара в Нижнем Новгороде.