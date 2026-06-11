Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы

В список также попали Балтийское море, Арктика, Молдавия и Чёрное море.

Источник: Клопс.ru

Калининград вошёл в число шести потенциальных точек напряжённости, где может усилиться противостояние России и Европы. Об этом, ссылаясь на эфир журналиста Такера Карлсона с профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером, пишет РИА Новости в четверг, 11 июня.

«Есть шесть очагов напряженности: Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Чёрное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем», — считает учёный.

Путин заявил, что у России «есть средства сровнять с землёй» тех, кто попытается атаковать Калининград.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше