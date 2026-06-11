Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы

«Есть шесть очагов напряженности: Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Чёрное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем», — считает учёный.