В ЕАО раскрыта группа мошенников с ущербом 18 млн рублей

Финальным этапом операции стало задержание 38 летнего координатора группы в Санкт Петербурге. Его задержали полицейские ЕАО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Росгвардии. В квартире злоумышленника нашли средства связи и банковские карты; его этапировали в Биробиджан для следственных действий.