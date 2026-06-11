В Комсомольск-на-Амуре привезут амурского тигра из Приморского края

Речь идёт о краснокнижном хищнике, которого ранее уже возвращали в тайгу, однако он вновь вышел к людям — на этот раз в районе посёлка Ленино Чугуевского района. По данным из соцсетей и сообщений местных жителей, животное выглядело истощённым, после чего его направили на реабилитацию.