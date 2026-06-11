В Комсомольск-на-Амуре привезут амурского тигра из Приморского края

Амурского тигра, которого дважды отлавливали в населённых пунктах Приморского края, перевезут в Хабаровский край — в зоопарк Комсомольска-на-Амуре, — сообщает телеграм-канал Центра «Амурский тигр».
Речь идёт о краснокнижном хищнике, которого ранее уже возвращали в тайгу, однако он вновь вышел к людям — на этот раз в районе посёлка Ленино Чугуевского района. По данным из соцсетей и сообщений местных жителей, животное выглядело истощённым, после чего его направили на реабилитацию.
За последнее время в Приморском крае после отлова в дикую природу уже выпускали нескольких тигров с установленными ошейниками. Однако один из них снова оказался рядом с населённым пунктом, где его и заметили жители.
После курса восстановления специалисты приняли решение не возвращать животное в естественную среду. Новым местом содержания станет зооцентр в Комсомольске-на-Амуре, где уже находится взрослая самка тигра, отловленная ранее в районе Перевозное Хасанского района Приморского кра.