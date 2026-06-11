Авиакомпания Red Wings начала выполнять полеты из Челябинска в Грузию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Российский лайнер SSJ-100 прибыл в международный аэропорт Батуми утром 11 июня. Время в пути до курорта Аджарии составило 3 часа 35 минут.
Перевозчик будет выполнять регулярные рейсы из аэропорта имени Игоря Курчатова в течение всего летнего сезона по четвергам и понедельникам, обратные вылеты — по средам и воскресеньям.
Всего в летнем сезоне 2026 года Red Wings будет летать в Грузию в общей сложности из 15 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Саратов, Казань, Самару, Краснодар, Сочи и Уфу.
Батуми — курортный город на побережье Черного моря Грузии. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений.