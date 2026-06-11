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В Петергоф из центра Петербурга отправились скоростные катамараны

В Петербурге запустили новый водный маршрут на скоростных катамаранах проекта 04580 «Котлин» — с панорамной крышей и большой прогулочной палубой.

Теперь эти новейшие суда, созданные на Средне-Невском судостроительном заводе, будут ходит от городского причала на Адмиралтейской набережной, 10, до музея-заповедника «Петергоф».

Продолжительность поездки до Петергофа составляет всего 40 минут, стоимость — от 1900 рублей для взрослых, от 900 рублей — для детей. Предусмотрены скидки за покупку билетов «туда — обратно». При этом вход в Нижний парк Петергофа не включен в стоимость трансфера.

В транспортном блоке городской администрации добавили, что на скоростных катамаранах до Петергофа можно добраться и с других причалов: «Сенатская пристань» на Английской набережной, 2; «Дворцовая пристань» на Дворцовой набережной, 36.

Ранее скоростные катамараны запустили из центра Петербурга до причала «Остров фортов» в Кронштадте.

Катамараны типа «Котлин» вмещают 197 пассажиров, их экипаж — три человека. Скорость судна достигает 26 узлов, дальность плавания — 400 миль.