В Петергоф из центра Петербурга отправились скоростные катамараны

Продолжительность поездки до Петергофа составляет всего 40 минут, стоимость — от 1900 рублей для взрослых, от 900 рублей — для детей. Предусмотрены скидки за покупку билетов «туда — обратно». При этом вход в Нижний парк Петергофа не включен в стоимость трансфера.