В Красноярском крае подростка будут судить за участие в мошеннической схеме на 1,6 млн рублей

В Минусинске перед судом предстанет 17-летний житель Новосибирска, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в феврале подросток искал подработку и получил предложение в одном из мессенджеров. Неизвестный пообещал ему легкий заработок, оплату поездок и деньги за выполнение простых поручений.
В это время мошенники звонили жительнице Минусинска. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали женщину, что ее персональные данные утекли, а деньги якобы могут быть связаны с противоправными операциями. Затем аферисты заявили, что сбережения нужно срочно «задекларировать» и подтвердить их законное происхождение. Испуганная женщина собрала рубли, доллары и евро на общую сумму более 1,6 млн рублей.
За деньгами в Минусинск из Новосибирска приехал 17-летний курьер. По инструкции он назвал кодовое слово, забрал пакет с деньгами, а затем оставил его на скамейке в условленном месте, сфотографировал и ушел. Позже деньги забрал другой участник схемы. Сам подросток получил за свою роль около 15 тыс. рублей.
По данным прокуратуры, несовершеннолетний понимал, что участвует в незаконной схеме. Прокурор утвердил обвинение по статье о мошенничестве. Дело рассмотрит Минусинский городской суд.