В Красноярском крае подростка будут судить за участие в мошеннической схеме на 1,6 млн рублей

В это время мошенники звонили жительнице Минусинска. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали женщину, что ее персональные данные утекли, а деньги якобы могут быть связаны с противоправными операциями. Затем аферисты заявили, что сбережения нужно срочно «задекларировать» и подтвердить их законное происхождение. Испуганная женщина собрала рубли, доллары и евро на общую сумму более 1,6 млн рублей.