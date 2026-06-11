В Красноярске открывают проезд по Семафорной

Сегодня, 11 июня, с 16 часов откроют для проезда участок улицы Семафорная под Мичуринским мостом, сообщил мэр Красноярска.
Напомним, движение транспорта там было закрыто с 9 апреля из-за крупной коммунальной аварии. В настоящее время КрасКом завершил прокладку коллектора через дорогу. Но работы продолжатся в стороне от проезжей части до конца июня.
«Движение организуем во всю ширину, но пока частично по переходному покрытию. Наши службы завершают отсыпку. Асфальт уложим, когда основание дороги наберет нужную плотность, — рассказал Сергей Верещагин. — К тому же предстоит подключить участок коллектора в общую систему. Понадобится ещё одно частичное ограничение проезда на две полосы на короткое время. Прошу водителей быть внимательными».
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