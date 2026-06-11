В Красноярске открывают проезд по Семафорной

«Движение организуем во всю ширину, но пока частично по переходному покрытию. Наши службы завершают отсыпку. Асфальт уложим, когда основание дороги наберет нужную плотность, — рассказал Сергей Верещагин. — К тому же предстоит подключить участок коллектора в общую систему. Понадобится ещё одно частичное ограничение проезда на две полосы на короткое время. Прошу водителей быть внимательными».