Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открывают проезд по Семафорной

Сегодня, 11 июня, с 16 часов откроют для проезда участок улицы Семафорная под Мичуринским мостом.

Сегодня, 11 июня, с 16 часов откроют для проезда участок улицы Семафорная под Мичуринским мостом, сообщил мэр Красноярска.

Напомним, движение транспорта там было закрыто с 9 апреля из-за крупной коммунальной аварии. В настоящее время КрасКом завершил прокладку коллектора через дорогу. Но работы продолжатся в стороне от проезжей части до конца июня.

«Движение организуем во всю ширину, но пока частично по переходному покрытию. Наши службы завершают отсыпку. Асфальт уложим, когда основание дороги наберет нужную плотность, — рассказал Сергей Верещагин. — К тому же предстоит подключить участок коллектора в общую систему. Понадобится ещё одно частичное ограничение проезда на две полосы на короткое время. Прошу водителей быть внимательными».

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.