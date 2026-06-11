Часовню возведут в поселке Зеледеево Красноярского края

В поселке Зеледеево Емельяновского округа Красноярского края планируют возвести часовню в честь иконы Божией Матери «Знамение». Перед началом работ по возведению религиозного объекта настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Кедровом иерей Константин Чувалов совершил молебен. Благословение на это было получено от митрополита Красноярского и Ачинского Никиты, сообщили в Красноярской епархии. Возводить часовню будут силами местных жителей по благословению правящего архиерея. Добавим, 7 июня митрополит Красноярский и Ачинский Никита в Красноярске возглавил крестный ход, приуроченный к празднованию 165-летия Красноярской епархии. Участники пронесли икону святых Красноярской митрополии.