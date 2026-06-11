В Красноярске 11 июня откроют движение по улице Семафорной

В Красноярске сегодня, 11 июня, в 16 часов снимут ограничение на движение по улице Семафорной под Мичуринским мостом. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. Он пояснил, что полностью работы по прокладке нового коллектора завершатся лишь к концу июня, но они пойдут в стороне от проезжей части. Сегодня улицу откроют для проезда, но окончательно ее асфальтируют позже. Движение организуем во всю ширину, но пока частично по переходному покрытию. Наши службы завершают отсыпку. Асфальт уложим, когда основание дороги наберет нужную плотность, — пояснил мэр. Он также добавил, что позже придется еще раз ограничить движение по двум из четырех полос Семафорной, так как предстоит подключить участок коллектора в общую систему.