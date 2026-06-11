В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Медведь напал на двух жителей поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае, сообщил глава района Александр Кох.
«По предварительным данным, двое местных жителей направились к реке и на берегу столкнулись с медвежатами и их матерью. В попытке защитить потомство самка медведя напала на людей», — сказал он.
В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края РИА Новости сообщили, что на место уже выехали сотрудники охотнадзора и полиции, проверяется информация о гибели одного из местных жителей от ран, нанесенных медведем.
«Специалистами принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Граждан просим проявлять осторожность при нахождении в лесной местности», — добавил Кох.