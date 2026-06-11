Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка

В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка Мухен.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Медведь напал на двух жителей поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае, сообщил глава района Александр Кох.

«По предварительным данным, двое местных жителей направились к реке и на берегу столкнулись с медвежатами и их матерью. В попытке защитить потомство самка медведя напала на людей», — сказал он.

В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края РИА Новости сообщили, что на место уже выехали сотрудники охотнадзора и полиции, проверяется информация о гибели одного из местных жителей от ран, нанесенных медведем.

«Специалистами принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Граждан просим проявлять осторожность при нахождении в лесной местности», — добавил Кох.