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В Красноярском крае за неделю зафиксировано 2 252 случая присасывания клещей

С начала сезона общее число пострадавших достигло 8 745 жителей.

За последнюю неделю к медикам Красноярского края по поводу присасывания клещей обратились 2 252 человека, из которых 445 — дети. С начала сезона общее число пострадавших достигло 8 745 жителей, в том числе 2 193 ребёнка, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Фиксируется и рост числа заболевших. По данным ведомства, с начала года диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтверждён у 23 жителей, боррелиоз (болезнь Лайма) — у 24, сибирский клещевой тиф — у 4, анаплазмоз — у одного человека. Среди всех заразившихся клещевыми инфекциями — 10 детей.

Напоминаем, что, если вы обнаружили клеща на теле, необходимо аккуратно снять его и сохранить для лабораторного исследования.

Не забывайте, что при выходе на природу необходимо осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.