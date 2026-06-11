В Сарапуле Удмуртии прошел первый выпуск Школы креативных индустрий

Первый выпуск Школы креативных индустрий состоялся в городе Сарапуле Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего 60 учеников успешно защитили свои проекты, представив комиссии результаты годового обучения. Они продемонстрировали навыки, полученные в трех профильных студиях: «Фото- и видеопроизводство», «Электронная музыка» и «Звукорежиссура». Эксперты высоко оценили оригинальность идей, техническое мастерство выпускников и умение работать в актуальных творческих направлениях.
В Школе креативных индустрий уже идет набор на новый учебный год. Обучение бесплатное, что делает качественное творческое образование доступным для всех детей в рамках государственной поддержки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.