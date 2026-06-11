70 нижегородских школьников стали выпускниками пятого сезона проекта «Школа юного дипломата им. Ю. Е. Фокина»

«За пять лет своего существования проект “Школа юного дипломата” не просто вырос в масштабе, он стал настоящей платформой для талантов со всей Нижегородской области. Признание со стороны руководства региона, МИД России, а также престижная Национальная премия в области протокола и этикета подтверждают его значимость. Особую гордость вызывает внимание Дипломатической академии МИД России, которая распахнула свои двери для наших юных дипломатов. Это бесценная возможность для ребят из разных уголков области прикоснуться к миру большой дипломатии и, возможно, сделать первый шаг к карьере, которая определит будущее нашей страны», — отметила Ольга Гусева.