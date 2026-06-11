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70 нижегородских школьников стали выпускниками пятого сезона проекта «Школа юного дипломата им. Ю. Е. Фокина»

Участники юбилейного сезона «Школы юного дипломата» прошли насыщенную программу.

Источник: Время

В Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония вручения дипломов участникам пятого сезона образовательного проекта «Школа юного дипломата имени Ю. Е. Фокина». Выпускниками стали 70 учеников 9−10 классов из 32 муниципалитетов.

В мероприятии приняли участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, ректор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Никита Авралев, проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ННГУ им. Н. И. Лобачевского Александр Бедный и директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ Михаил Рыхтик.

«За пять лет своего существования проект “Школа юного дипломата” не просто вырос в масштабе, он стал настоящей платформой для талантов со всей Нижегородской области. Признание со стороны руководства региона, МИД России, а также престижная Национальная премия в области протокола и этикета подтверждают его значимость. Особую гордость вызывает внимание Дипломатической академии МИД России, которая распахнула свои двери для наших юных дипломатов. Это бесценная возможность для ребят из разных уголков области прикоснуться к миру большой дипломатии и, возможно, сделать первый шаг к карьере, которая определит будущее нашей страны», — отметила Ольга Гусева.

Участники юбилейного сезона «Школы юного дипломата» прошли насыщенную программу, включающую 30 учебных занятий. Среди них были лекции ведущих экспертов, встречи с зарубежными представителями дипломатических миссий стран-партнеров Нижегородской области, а также культурные фестивали, конференции, круглые столы и дебаты, посвященные актуальным вопросам международных отношений.

Ребята активно совершенствовали свое мастерство публичных выступлений и аналитического мышления.

Выпускники поделились своими впечатлениями, отметив, что участие в проекте помогло им не только значительно расширить свои знания в области дипломатии и международных отношений, но и обрести новых друзей и единомышленников, что является не менее ценным результатом.

Справка.

Проект «Школа юного дипломата им. Ю. Е. Фокина» реализуется министерством международных и межрегиональных связей Нижегородской области при содействии представительства МИД России в Нижнем Новгороде, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГПУ им. К. Минина. Программа носит имя выдающегося нижегородца Юрия Евгеньевича Фокина, который прошел путь от младшего сотрудника представительства СССР при ООН до помощника министра, генерального секретаря МИД России и чрезвычайного и полномочного посла России в ряде европейских стран, а также занимал пост ректора Дипломатической академии МИД России с 2000 по 2006 годы.

В 2024 году «Школа юного дипломата» была представлена министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, проект получил высокую оценку главы внешнеполитического ведомства. За пять лет обучение в «Школе юного дипломата» прошли около 300 человек.

Возрастное ограничение: 12+.

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