15 тысяч подростков смогут работать на каникулах

Более 15 тысяч школьников Ростовской области смогут трудоустроиться на время каникул. Вакансии доступны для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Ребята могут устроиться курьерами, упаковщиками, сортировщиками, помощниками в музеях и библиотеках, а также поучаствовать в благоустройстве парков и сельскохозяйственных работах. Заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени и не может быть ниже МРОТ, сообщили в правительстве донского региона.
«Временная занятость даёт подросткам возможность примерить на себя разные профессии, востребованные в регионе, и выбрать ту, которая нравится больше всех. Школьники получают первый трудовой опыт, приобретают навыки коммуникации в коллективах предприятий и организаций наравне со взрослыми. В прошлом году при помощи консультантов центров занятости было трудоустроено 18,3 тыс. несовершеннолетних. Более 70% из них обратились во время летних каникул», — сообщила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Особое внимание в службах занятости уделяют ребятам, состоящим на профилактическом учёте. Кроме того, с этого года на Дону запущен проект профориентации для подростков в возрасте от 12 лет: школьники могут не только найти подработку, но и пройти маршрутизацию по востребованным в регионе профессиям.
Более того, работодатель, наблюдая за юными работниками, может выявить талантливых молодых людей, которые в будущем смогут стать потенциальными сотрудниками его организации. Другими словами, у работодателя появляется возможность подготовить достойных сотрудников.
Добавим, за организацией временного трудоустройства несовершеннолетние жители области могут обратиться в центры занятости населения по месту жительства.