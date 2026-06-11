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Под Волгоградом подросток на электровелосипеде врезался в столб

18-летний парень не справился с управлением и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде произошло ДТП с участием электровелосипеда. Рано утром 10 июня 18-летний молодой человек наехал на опору линии электропередач и получил травмы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Инцидент случился в Центральном районе города около 05:45. Парень ехал на электровелосипеде «Велбокс» по улице Коммунистической. Напротив дома № 16А он потерял управление и врезался в столб. Удар оказался достаточно сильным — юношу доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.