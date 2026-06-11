смогут работать на каникулах

«Временная занятость даёт подросткам возможность примерить на себя разные профессии, востребованные в регионе, и выбрать ту, которая нравится больше всех. Школьники получают первый трудовой опыт, приобретают навыки коммуникации в коллективах предприятий и организаций наравне со взрос­лыми. В прошлом году при помощи консультантов цент­ров занятости было трудоустроено 18,3 тыс. несовершеннолетних. Более 70% из них обратились во время летних каникул», — сообщила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.