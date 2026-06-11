«Россия для меня — это дом»: в Пермском филиале Президентской академии отметили День России

«Пермский филиал Президентской академии нельзя отделить от тех задач, которые стоят перед нашей страной , регионом. Сегодня как никогда нужны грамотные управленческие кадры и в госсекторе, и в бизнесе, и на производстве. Мы готовили и продолжаем готовить высококлассных специалистов, которые в будущем будут работать на благо Пермского края и страны. Всех поздравляю с наступающим праздником, Днем России», — отметил директор пермского филиала президентской академии , кандидат социологических наук Игорь Орлов.