На конференции в Москве обсудили современные подходы к воспитанию детей

«В 2026 году будет реализована 201 научно-исследовательская работа, включающая 83 фундаментальных и 118 прикладных проектов. Объем финансирования в 2026 году в сравнении с 2022 годом вырос почти в 2,5 раза. Уже сейчас мы ведем активную подготовку к реализации научных исследований в 2027 году, в рамках которой планируется проведение 222 исследований», — сказал замминистра.