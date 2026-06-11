На конференции в Москве обсудили современные подходы к воспитанию детей

Свыше 200 участников объединила VIII Всероссийская конференция по вопросам реализации Десятилетия детства на тему «Научные исследования в сфере детства. Новые решения для благополучия детей и семей с детьми» 10 июня в Москве. На мероприятии представители профессионального и экспертного сообществ обменялись идеями повышения качества жизни и развития подрастающего поколения, сообщили в Минпросвещения России.
«Повышение качества жизни детей и их благополучия — это приоритет Десятилетия детства. Нам нужны эффективные управленческие решения, основанные на достоверных научных знаниях. Именно этим продиктована и тема вашей конференции. Ежегодно реализуются более 250 фундаментальных и прикладных научных исследований современного детства. Накоплен значительный эмпирический и экспертный опыт. Результаты исследований позволяют внедрить новые инструменты для сохранения благополучия наших детей», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам конференции.
Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь пожелал всем участникам плодотворной работы и подчеркнул, что конференция стала признанной экспертной площадкой, где наука встречается с практикой государственного управления. Он обратил внимание на отдельный тематический блок в программе конференции, посвященный вопросам развития и комплексного сопровождения детей дошкольного возраста.
«Уверен, что благополучие детей и семей с детьми станет не просто темой ваших изысканий, а результатом совместной работы по укреплению нашей страны», — добавил он.
На пленарном заседании выступил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Он обратил внимание, что научно-исследовательская деятельность — ключевое направление в работе учреждений, подведомственных Минпросвещения России. Ее ведут 36 педвузов и пять научных организаций. Так, за пять лет количество исследований выросло более чем на 33%.
«В 2026 году будет реализована 201 научно-исследовательская работа, включающая 83 фундаментальных и 118 прикладных проектов. Объем финансирования в 2026 году в сравнении с 2022 годом вырос почти в 2,5 раза. Уже сейчас мы ведем активную подготовку к реализации научных исследований в 2027 году, в рамках которой планируется проведение 222 исследований», — сказал замминистра.
Особое внимание Александр Бугаев уделил разработке Московского государственного психолого-педагогического университета. Коллектив создал и апробировал диагностический инструментарий по оценке благополучия детей, который позволил определить уровень субъективного благополучия подростков. Он сохраняется на стабильно высоком уровне.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.