Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Температура в офисе должна быть на уровне 24−25 градусов, в случае превышения этих показателей рекомендуется сократить рабочий день, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«В офисе при наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру на уровне 24−25 градусов. В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на 1 час при достижении в помещении 28,5 градуса, на 2 часа при повышении до 29 градусов и на 4 часа, если температура достигла 30,5 градуса», — говорится в сообщении ведомства.
При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше длительность непрерывного труда должна составлять 15−20 минут. При этом 10−12 минутами необходимо отводить для отдыха в охлаждаемых помещениях. Общая же продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для лиц в спецодежде от солнечного излучения, и 1,5−2 часа — для лиц без нее.
«Работы при температуре свыше 32,5 градуса считаются опасными. Переносите такие задачи на утро или вечер и используйте специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», — уточнили в Роспотребнадзоре.