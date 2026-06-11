Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару

При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше длительность непрерывного труда должна составлять 15−20 минут. При этом 10−12 минутами необходимо отводить для отдыха в охлаждаемых помещениях. Общая же продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для лиц в спецодежде от солнечного излучения, и 1,5−2 часа — для лиц без нее.