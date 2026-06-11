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В Ростовской области собственник сельхозземли заплатит за свалку 700 тыс. рублей

Свалку в 9,8 тысячи кв. метров обнаружили на сельхозземле в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области собственника сельскохозяйственной земли наказали за незаконную стихийную свалку с твердыми бытовыми и строительными отходами. По решению суда штраф составил более 690 тысяч рублей, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в надзорном ведомстве, отходы на участке в Шолоховском районе нашли в марте 2025 года. Тогда площадь захламления составляла более 9,8 тысячи кв. метров. Экспертиза показала превышение предельно допустимой концентрации вещества первого класса опасности.

В итоге в июне 2026 года нанесенный вред взыскали через суд, деньги должны поступить в бюджет Шолоховского района.

Добавим, также предписание об устранении подобного нарушения получил другой собственник земель в Багаевском районе. В этом случае мусором оказалось занято 55 кв. метров сельскохозяйственной земли.

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