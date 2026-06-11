Минусинск и Шушенское проведут яркие фестивали в праздничные дни

12 и 13 июня в Минусинске состоится фестиваль «Перекрёсток культур». Праздник объединит представителей разных национальностей, проживающих на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Гостей ждут подворья, ярмарки ремёсел и фермерской продукции, мастер-классы по традиционным промыслам и приготовлению национальных блюд, народные игры и эстафеты. В программе также конноспортивные скачки, показательные выступления спортсменов, знакомство с чайными традициями разных народов и концерт творческих коллективов юга края.