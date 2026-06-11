Минусинск и Шушенское проведут яркие фестивали в праздничные дни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу два крупных фестиваля пройдут в предстоящие праздничные выходные на юге Красноярского края.
12 и 13 июня в Минусинске состоится фестиваль «Перекрёсток культур». Праздник объединит представителей разных национальностей, проживающих на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Гостей ждут подворья, ярмарки ремёсел и фермерской продукции, мастер-классы по традиционным промыслам и приготовлению национальных блюд, народные игры и эстафеты. В программе также конноспортивные скачки, показательные выступления спортсменов, знакомство с чайными традициями разных народов и концерт творческих коллективов юга края.
14 июня в посёлке Ильичево Шушенского округа пройдет зональный фестиваль традиционных народных игр «Сибирские игрища в Ильичево». Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию игровых традиций русского народа и народов Сибири. Гостей пригласят поучаствовать в командных состязаниях и старинных русских забавах, таких как стрельба из лука, шапочный бой, перетягивание каната, командная скакалка, чехарда. Дополнят программу выставка-ярмарка изделий ремесленников, мастер-классы по изготовлению народной игрушки и концерт.
Фестивали способствуют развитию внутреннего туризма и соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».