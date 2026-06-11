Памятник реформатору судебной системы Замятнину появится в Нижнем Новгороде

Городская Дума Нижнего Новгорода одобрила установку памятника Дмитрию Замятнину — выдающемуся государственному деятелю и министру юстиции Российской империи, которого считают основоположником современной отечественной судебной системы. Соответствующее решение депутаты утвердили на внеочередном заседании 11 июня.
Инициатором увековечивания памяти выступило ГУ Минюста России по Нижегородской области. Мемориал планируется разместить на улице Большой Покровской перед Домом культуры имени Свердлова. Выбор места не случаен: в дореволюционные годы в этом историческом здании располагалось Дворянское собрание.
Идея установить памятник прорабатывалась давно: еще в декабре 2025 года ее единогласно поддержал профильный комитет гордумы по увековечению памяти выдающихся личностей.
Дмитрий Замятнин — уроженец Нижегородской губернии, занимавший пост министра юстиции в 1860-х годах. Он стал главным архитектором прогрессивной судебной реформы в России: под его руководством были разработаны судебные уставы, введены суд присяжных, гласность и независимость судопроизводства, а также полностью отменены телесные наказания.