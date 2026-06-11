Назван лидер голосования за благоустройство в 2027 году

Сквер на улице Киевской, расположенный неподалеку от кинотеатра, остается лидером в голосовании за территории, которые благоустроят в 2017 году. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова. Голосование за благоустройство продлится до 12 июня, на сегодня у сквера 3 510 голосов.