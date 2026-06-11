Более 3 тысяч мест отдыха оборудовали в лесах Нижегородской области

Кроме того, в Нижегородской области создано 1 150 километров и очищено более 3 300 километров минерализованных полос. Для оперативного реагирования на возможные возгорания построено восемь километров новых противопожарных лесных дорог и обслуживается еще 67 километров существующих проездов. Также в рабочем состоянии содержатся 516 пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.