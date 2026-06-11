В Волгограде локально истребили всех комаров и мошек

Сегодня, 11 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошла обработка территории от комаров и мошки. Как рассказали в пресс-службе парка, специалисты использовали современные микробиологические и инсектицидные средства от кровососущих насекомых, которые безвредны для человека, собак и птиц.