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Кто может стать самозанятым в Волгоградской области?

Данный налоговый режим позволяет официально вести небольшой бизнес или совмещать подработку с основной работой.

Данный налоговый режим позволяет официально вести небольшой бизнес или совмещать подработку с основной работой.

Больше 235 тысяч волгоградцев зарегистрировались в ФНС как самозанятые. С начала 2026 года их стало на 5% больше.

Самые популярные виды деятельности самозанятых региона — строительные и ремонтные работы, косметические и транспортные услуги, в том числе, такси и перевозка грузов.

Стать самозанятыми могут физические лица и ИП, уточняют в УФНС по Волгоградской области. Есть несколько условий:

они должны работать самостоятельно или реализовывать товары собственного производства;

у них нет ни работодателя, ни наемных работников;

их доход составляет не более 2,4 млн в год.

Исключения есть для видов деятельности, включенных в перечень, указанный в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

К преимуществам налогового режима «Налог на профессиональный доход» относят:

регистрация без посещения налогового органа;

налоговый вычет для впервые зарегистрированных в размере 10 тысяч рублей — ставка с 4% уменьшается до 3%, ставка с 6% — до 4%;

отсутствие обязанности уплачивать страховые взносы — их можно уплачивать, но только в добровольном порядке;

возможность официально подтвердить полученные доходы справкой;

взаимодействие с налоговыми органами через мобильное приложение «Мой налог».

В данном приложении:

ведётся учет доходов — налоговая отчетность отсутствует;

автоматически исчисляется налог к уплате;

формируется чек — не требуется покупка и регистрация ККТ.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в регионе с 2020 года. За это время жители региона, которые работают «на себя» принесли в бюджет около 4 млрд рублей. Их суммарный доход достиг 110 млрд рублей.

Данный налоговый режим позволяет официально вести небольшой бизнес или совмещать подработку с основной работой. Самозанятые не платят НДФЛ, а уплачивают налог с доходов по льготным процентным ставкам: 4% — при расчетах с физлицами, 6% — при расчетах с ИП и организациями.

Подробности на сайте ФНС в разделе «Налог на профессиональный доход».