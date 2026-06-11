Кто может стать самозанятым в Волгоградской области?

Данный налоговый режим позволяет официально вести небольшой бизнес или совмещать подработку с основной работой.
Больше 235 тысяч волгоградцев зарегистрировались в ФНС как самозанятые. С начала 2026 года их стало на 5% больше.
Самые популярные виды деятельности самозанятых региона — строительные и ремонтные работы, косметические и транспортные услуги, в том числе, такси и перевозка грузов.
Стать самозанятыми могут физические лица и ИП, уточняют в УФНС по Волгоградской области. Есть несколько условий:
они должны работать самостоятельно или реализовывать товары собственного производства;
у них нет ни работодателя, ни наемных работников;
их доход составляет не более 2,4 млн в год.
Исключения есть для видов деятельности, включенных в перечень, указанный в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
К преимуществам налогового режима «Налог на профессиональный доход» относят:
регистрация без посещения налогового органа;
налоговый вычет для впервые зарегистрированных в размере 10 тысяч рублей — ставка с 4% уменьшается до 3%, ставка с 6% — до 4%;
отсутствие обязанности уплачивать страховые взносы — их можно уплачивать, но только в добровольном порядке;
возможность официально подтвердить полученные доходы справкой;
взаимодействие с налоговыми органами через мобильное приложение «Мой налог».
В данном приложении:
ведётся учет доходов — налоговая отчетность отсутствует;
автоматически исчисляется налог к уплате;
формируется чек — не требуется покупка и регистрация ККТ.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в регионе с 2020 года. За это время жители региона, которые работают «на себя» принесли в бюджет около 4 млрд рублей. Их суммарный доход достиг 110 млрд рублей.
Данный налоговый режим позволяет официально вести небольшой бизнес или совмещать подработку с основной работой. Самозанятые не платят НДФЛ, а уплачивают налог с доходов по льготным процентным ставкам: 4% — при расчетах с физлицами, 6% — при расчетах с ИП и организациями.
Подробности на сайте ФНС в разделе «Налог на профессиональный доход».