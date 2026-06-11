Россияне считают зарплаты депутатов и политиков неоправданно завышенными

Также участники опроса называли менеджеров, футболистов, риелторов, блогеров и артистов. Впервые в список попали курьеры, их доходы завышенными считают 3% респондентов. При этом россияне стали реже считать переоцененными зарплаты в IT. Если в 2024 году доходы программистов называли завышенными 13% опрошенных, то сейчас 8%. Столько же голосов набрали государственные служащие.