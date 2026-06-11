Россияне считают зарплаты депутатов и политиков неоправданно завышенными

Россияне чаще всего считают неоправданно высокими зарплаты депутатов и политиков. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
Доходы депутатов и политиков назвали завышенными 19% опрошенных. Два года назад так считали 17% респондентов. На втором месте оказались директора и руководители. Их зарплаты считают переоцененными 9% россиян. В 2024 году этот показатель составлял 7%.
Также участники опроса называли менеджеров, футболистов, риелторов, блогеров и артистов. Впервые в список попали курьеры, их доходы завышенными считают 3% респондентов. При этом россияне стали реже считать переоцененными зарплаты в IT. Если в 2024 году доходы программистов называли завышенными 13% опрошенных, то сейчас 8%. Столько же голосов набрали государственные служащие.
Мужчины чаще женщин называли завышенными доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины же чаще указывали на футболистов и блогеров. Только 4% россиян считают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.
В открытом опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей России из всех округов страны.