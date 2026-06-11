Проверка подтвердила нарушения пожарной безопасности в красноярских Тихих Зорях

В красноярском микрорайоне Тихие Зори выявили нарушения пожарной безопасности после внеплановых проверок МЧС. Об этом рассказал депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
По его словам, проверки проводились по обращениям и требованию прокуратуры. Специалисты установили, что проезды для пожарной техники в микрорайоне сужают заборы, столбики, бетонные блоки и мусорные баки. Также были выявлены демонтированные лестницы на балконах и заблокированные аварийные люки.
Собственнику земельного участка с забором выдали предписание и назначили административный штраф. Сейчас он обжалует это решение в арбитражном суде. Предписание также получила управляющая компания «Планета». В отношении УК идет процедура привлечения к ответственности.
Параллельно городские власти приняли несколько решений по транспортной ситуации в микрорайоне. По предложению жителей убрали выделенную полосу для общественного транспорта на Николаевском мосту в сторону Октябрьского района. Также на развязке установили светофор.
До 30 августа планируется расширить подъездные пути к строящейся школе. Кроме того, по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина примерно через две недели на временно пустующем участке должны открыть бесплатную парковку на 400 мест.
Также прорабатывается строительство дороги от улицы Лесников до улицы Свердловской. Сейчас для этого ищут финансирование.