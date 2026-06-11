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В детских лагерях Пензенской области стартует профилактический проект

Для ребят проведут 32 семинара о здоровом образе жизни.

Источник: Национальные проекты России

Проект «Современная профилактика» будут реализовывать в детских лагерях Пензенской области летом по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как рассказала главный специалист по профилактической медицине Пензенской области Ирина Пузракова, для ребят организуют 32 интерактивных научно-познавательных семинара. Занятия будут построены в формате живого диалога и наглядных экспериментов. На семинаре «Жизнь без никотина» наглядно покажут, что происходит с легкими, сосудами и ресничками эпителия под воздействием табачного дыма.

На занятии «Человек и алкоголь» с помощью серии экспериментов ребятам продемонстрируют разрушительное действие этанола. Комплексный семинар «Здоровый образ жизни» закрепит понимание ценности здоровья и сформирует внутренний отказ от любых психоактивных веществ.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.