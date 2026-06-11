В Армении не получали уведомлений о корректировке цен на газ

«Какого-либо нового развития по вопросу поставок и цен на газ нет. Мы интенсивно и очень хорошо работаем с нашими коллегами из “Газпрома”. Изменений нет. Газ получаем по действующему графику и ценам», — заявил Худатян.
Чиновник пояснил, что тариф на российский газ зафиксирован в соглашении, срок действия которого истекает в конце 2026 — начале 2027 года. Отвечая на вопрос о возможном повышении цены со стороны Москвы, министр не стал давать однозначных прогнозов. Он уточнил, что пока официального сообщения о пересмотре цены от российской стороны не было. Он также добавил, что власти управляют связанными с этим рисками, но отказался раскрывать детали: «Позвольте не раскрывать скобки».
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в ведомство Худатяна сообщение. В нем говорилось, что Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года. Такое развитие событий возможно, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз.