В Армении не получали уведомлений о корректировке цен на газ

Чиновник пояснил, что тариф на российский газ зафиксирован в соглашении, срок действия которого истекает в конце 2026 — начале 2027 года. Отвечая на вопрос о возможном повышении цены со стороны Москвы, министр не стал давать однозначных прогнозов. Он уточнил, что пока официального сообщения о пересмотре цены от российской стороны не было. Он также добавил, что власти управляют связанными с этим рисками, но отказался раскрывать детали: «Позвольте не раскрывать скобки».