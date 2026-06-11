«Тещина колбаса» и полендвица попали под запрет в Беларуси

Кроме того, под запрет к реализации, ввозу и обращению попал продукт из свинины «Полендвица Панская» этого же производителя. Полендвица также не прошла проверку безопасности микробиологическому показателю, так как были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 грамма продукта и недопустимый S.aureus в 1 грамме продукта.