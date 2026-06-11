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«Тещина колбаса» и полендвица попали под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать «Тещину колбасу» и полендвицу белорусского производителя.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать «Тещину колбасу» и полендвицу от белорусского производителя. Мясные изделия включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попали несколько мясных изделий от белорусского производителя, частного предприятия «Мирон» из агрогородка Хомск в Дрогичинском районе.

В частности, под запрет попала сырокопченая салями «Тещина колбаса» высшего сорта. Причиной запрета стали нарушения по микробиологическому показателю. В составе колбасы нашли недопустимый золотистый стафилококк (S.aureus) в 1 грамме продукта.

Кроме того, под запрет к реализации, ввозу и обращению попал продукт из свинины «Полендвица Панская» этого же производителя. Полендвица также не прошла проверку безопасности микробиологическому показателю, так как были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 грамма продукта и недопустимый S.aureus в 1 грамме продукта.

Кстати, ранее КГК Беларуси исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса и приостановил деятельность еще 27.

Тем временем адвокат сказала, что будет, если ребенок съел в магазине продукты до оплаты. Кроме того, белорусский адвокат сказал, должны ли в ресторане бесплатно наливать воду.

Еще белоруска заявила в милицию на друга, который ее проигнорировал.