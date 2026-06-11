Многодетный отец принял роды у жены прямо в машине

«Третьи роды обычно непредсказуемы, бывают стремительны. Но Катя решила, что с ней такого не случится. И продолжила спокойно заниматься домашними делами. Они, как обычно бывает, не заканчивались. Завершив начатое, собрала девочек, и потихоньку через время по­ехали», — пояснили в медучреждении.