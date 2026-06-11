Многодетный отец принял роды у жены прямо в машине

В Ростове-на-Дону мужчина самостоятельно принял роды у супруги — прямо в салоне автомобиля. Супруги Екатерина и Эдуард спешили в Перинатальный центр на третьи партнёрские роды, однако ребёнок не стал дожидаться назначенного срока и сам определил, когда ему появиться на свет.
Как рассказали в медучреждении, роженица не стала выезжать заранее, несмотря на предупреждения врачей.
«Третьи роды обычно непредсказуемы, бывают стремительны. Но Катя решила, что с ней такого не случится. И продолжила спокойно заниматься домашними делами. Они, как обычно бывает, не заканчивались. Завершив начатое, собрала девочек, и потихоньку через время поехали», — пояснили в медучреждении.
В пути у женщины начались активные схватки. Поняв, что до роддома не доехать, Екатерина попросила мужа остановиться.
Принимать роды пришлось отцу семейства — других вариантов на тот момент не было. По счастливому стечению обстоятельств, мимо проезжала бригада скорой помощи: медики осмотрели женщину и новорождённую девочку, после чего доставили обеих в корпус на улице Мадояна.
Мама и малышка, которую назвали Софией, чувствовали себя хорошо: после обследования их выписали уже на вторые сутки. В Перинатальном центре поблагодарили бригаду скорой помощи за оперативность, а папу Эдуарда — за выдержку и самообладание.
В медучреждении напомнили: партнёрские роды — хорошая практика, но рисковать и откладывать выезд в роддом, особенно при повторных родах, не стоит.