В Волгограде водитель «Лады» госпитализирован после лобового тарана иномарки

10 июня в Красноармейском районе Волгограда произошла жуткая авария с участием двух автомобилей. Во второй половине дня легковушка на полном ходу протаранила иномарку.
Отметим, судя по опубликованным кадрам, иномарка пыталась избежать столкновения, в результате ей удар пришёлся в бок. При этом отечественной легковушке повезло куда меньше, она фактически полностью лишилась передней части. Находившийся за рулём «Лады» 18-летний парень госпитализирован в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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