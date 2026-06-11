ФНС требует распродать имущество липецкой фабрики Roshen из-за долгов на 156 млн

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году. Спустя три года рядом построили вторую производственную площадку стоимостью около $50 млн. Предприятие выпускало порядка 60 видов кондитерских изделий. После обострения российско-украинских отношений в 2014 году фабрика приостановила деятельность. Это произошло на фоне ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» (в частности, в него входят «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовская кондитерская фирма «Такф») на 2,4 млрд руб. /