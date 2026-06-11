«Есть чем гордиться!»: в Красноярске стартовало празднование 398-летия города

«Когда-то еще в девяностые годы я произнес слова: хочу, чтобы город, расположенный в географическом центре нашей страны, был не только промышленным и научным, но и мощным культурным центром. Спустя годы Красноярск им стал. Я хотел бы, чтобы культура в Красноярске развивалась и дальше, и надеюсь, что на это будет добрая воля и энергия самих красноярцев», — подчеркнул поздравлениям присоединился почетный гражданин Красноярского края, основатель и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов.