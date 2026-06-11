«Есть чем гордиться!»: в Красноярске стартовало празднование 398-летия города

Красноярск начал отмечать свой 398-й День рождения.
Поскольку 2026 год объявлен в России Годом единства народов, ключевой темой торжества стал девиз «Красноярск: город дружбы». Праздничные события в краевом центре, где сейчас живут представители более 120 национальностей, продлятся четыре дня.
Первым торжественным событием стал старт 22-го летнего сезона Трудовых отрядов главы города, который в этом году объединил более тысячи подростков.
Ребят поприветствовали глава города Сергей Верещагин, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, а также герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина Вячеслав Аксенов. После церемонии у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» бойцы отрядов отправились в парк имени 1 Мая на интерактивные площадки и командные испытания.
«Сегодня Красноярск — это не просто самый восточный миллионник России. Это центр промышленных достижений и технологических открытий, событийной жизни и высокого искусства, гастрономических тенденций и ярких берегов Енисея. Спасибо ветеранам, Почётным гражданам нашего города. Ваш труд и служение красноярцам стали для нас и, в первую очередь, нашей молодёжи примером. Впереди у нашего большого Красноярска — много планов, много задач. И я не сомневаюсь, что все вместе мы справимся», — произнес глава Красноярска.
В полдень на площади перед администрацией торжественно подняли флаг города. В церемонии помимо главы города приняли участие почетные граждане и представители национальных автономий. Поднятие флага сопроводили оружейным салютом в честь пятилетия присвоения Красноярску звания Города трудовой доблести.
«Приятно, что торжественное поднятие флага дает старт празднованию Дня города. Красноярск — это крупный промышленный, научный и культурный центр нашей страны. 398 лет — большая дата, и сейчас все готовятся к грядущему грандиозному рубежу в 400 лет. Нам есть чем гордиться и над чем работать сегодня, потому что наш город всегда устремлен в будущее», — отметил почетный гражданин Красноярска, депутата Законодательного собрания края Владимир Чащин.
Ярким творческим событием на Центральной набережной стала акция «Этот большой мир!». Сводный хор из 398 учащихся детских школ искусств — по числу исполнившихся городу лет — исполнил гимны России и Красноярска, а также популярные детские песни.
«Когда-то еще в девяностые годы я произнес слова: хочу, чтобы город, расположенный в географическом центре нашей страны, был не только промышленным и научным, но и мощным культурным центром. Спустя годы Красноярск им стал. Я хотел бы, чтобы культура в Красноярске развивалась и дальше, и надеюсь, что на это будет добрая воля и энергия самих красноярцев», — подчеркнул поздравлениям присоединился почетный гражданин Красноярского края, основатель и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов.
Праздничные мероприятия продолжатся 12 июня в День России на острове Татышев и Центральной набережной, где пройдут фестивали национальных культур и День русской культуры. В выходные, 13 и 14 июня, набережная примет проект «Яркие БЕРЕГА» с интерактивными локациями и вечерними концертами групп «Бис-Квит» и «Яхонт». Подробное расписание праздника доступно на официальном сайте города, также его можно узнать, наведя камеру смартфона на QR-код.
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