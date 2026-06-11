Молодые повара показали свои навыки

В Ростове наградили победителей профессионального конкурса «Школа донского шеф-повара». Мероприятие, направленное на развитие кулинарного мастерства, сохранение гастрономических традиций региона и поддержку профессионального самоопределения молодёжи, собрало финалистов из числа студентов колледжей и техникумов Ростовской области.
В проекте приняли участие более 30 студентов профильных учебных заведений Дона. В финальный этап вышли шесть конкурсантов, продемонстрировавших наиболее высокие результаты в ходе отборочных испытаний. Участники освоили теоретические модули и получили практический опыт под руководством ведущих шеф-поваров региона: работали с локальными продуктами, изучали специфику донской кухни, а также знакомились с современными стандартами сервиса и требованиями пищевой безопасности.
Особая роль проекта, по мнению организаторов, заключается в решении задач профориентации. Для молодёжи этап профессионального самоопределения является ключевым: именно в этот период закладываются основы будущей карьеры. Участие в конкурсах такого уровня позволяет студентам не только отточить практические навыки, но и осознанно подтвердить выбор профессии, оценить свои силы в реальных условиях, близких к производственным.
Подобные инициативы решают сразу несколько задач: поддерживают талантливую молодёжь, формируют кадровый резерв для предприятий гастрономической отрасли и, что особенно важно, помогают молодым людям в профессиональном самоопределении.
По итогам финального состязания лидером стала Ярослава Шалимо из Ростовского торгово-экономического колледжа, серебро — у Миланы Шевченко из Ростовского строительно-художественного техникума, а замкнула тройку лидеров Татьяна Вернер — студентка Батайского техникума железнодорожного транспорта и строительства.