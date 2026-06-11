Молодые повара показали свои навыки

Особая роль проекта, по мнению организаторов, заключается в решении задач профориентации. Для молодёжи этап профессионального самоопределения является ключевым: именно в этот период закладываются основы будущей карьеры. Участие в конкурсах такого уровня позволяет студентам не только отточить практические навыки, но и осознанно подтвердить выбор профессии, оценить свои силы в реальных условиях, близких к производственным.