В Нижегородской области частично сняли нерестовые ограничения для рыбаков

С 11 июня в Нижегородской области сняли ограничения на лов рыбы на реке Оке и Чебоксарском водохранилище с их притоками. По данным регионального минлесхоза, на Горьковском водохранилище запрет с притоками и озерах области на все виды рыболовства сохраняется до 15 июня включительно.