В Калининграде возобновили благоустройство Пенькового озера. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Сейчас специалисты ведут земляные работы, чтобы проложить кабели для фонарей и видеокамер. «Дизайн-проект предусматривает устройство прогулочного променада, пешеходных дорожек из плиточного покрытия и террасной доски, устройство детской игровой площадки, площадки для пикника с мангальной зоной, озеленение территории», — рассказала Дятлова.
Работы выполняют подрядные организации ООО «СК Гранит» и ООО «СТК Партнёр». В октябре благоустройство приостановили из-за выявления нестабильных грунтов. Потребовались изменения в проектной документации.
На дополнительные работы выделили ещё 9,3 миллиона рублей. Подрядчик выполнил замещение слабых грунтов песком, щебнем, а также устройство свайного поля.
Участок у водоёма победил в голосовании жителей, которое проводили в 2024 году. Всего в выборах участвовало более 43 тысяч человек. За территорию у озера проголосовали 7812 горожан.
На берегу водоёма хотят оборудовать места для отдыха. Там разместят различные площадки: детские, игровые, для выгула собак. На территории собираются установить лежаки, кабинки для переодевания и другое пляжное оборудование. Завершить работы планировали в 2025 году, затем сроки неоднократно переносили.
Выбрать территорию для благоустройства в Калининграде в 2027 году можно до 12 июня. В нём принимают участие жители старше 14 лет. Это можно сделать онлайн через специальную платформу либо непосредственно в городе. Информационные точки с волонтёрами находятся в ТЦ «Европа» на Театральной«, ТЦ “Калининград Плаза” на Ленинском проспекте, в супермаркете “Виктория” на Калинина. Они работают с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00.
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.