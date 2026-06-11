Калининградца приговорили к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности

С учётом позиции государственного обвинителя — первого заместителя прокурора Калининградской области Алексея Тимошенко — суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети Интернет.