Калининградца приговорили к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности

Балтийский флотский военный суд вынес приговор 57-летнему жителю Калининграда по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Как установил суд, в мае 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении представителя власти.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Калининградской области. Калининградца признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
С учётом позиции государственного обвинителя — первого заместителя прокурора Калининградской области Алексея Тимошенко — суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети Интернет.