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Калининградца приговорили к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности

Дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Калининградской области.

Балтийский флотский военный суд вынес приговор 57-летнему жителю Калининграда по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Как установил суд, в мае 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении представителя власти.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Калининградской области. Калининградца признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

С учётом позиции государственного обвинителя — первого заместителя прокурора Калининградской области Алексея Тимошенко — суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети Интернет.

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