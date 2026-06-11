Старшеклассники приняли участие в профориентационном форуме

В донской столице состоялся профориентационный форум «Начни своё дело в городе», собравший на одной площадке абитуриентов, представителей вузов и службы занятости. Организатором мероприятия выступила Ростовская региональная общественная организация содействия развитию региона.
Ключевая задача форума — помочь старшеклассникам осознанно подойти к выбору профессии и получить актуальную информацию о рынке образовательных услуг Дона. В работе площадки приняли участие ведущие образовательные учреждения региона. В их числе — Институт водного транспорта им. Г. Я. Седова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), РостГМУ. Форум прошёл при поддержке городского центра занятости населения.
Абитуриенты могли выбрать, куда хотят поступать. Подростки задавали представителям различных учебных заведений конкретные вопросы: интересовались проходными баллами, льготами при поступлении и гарантиями трудоустройства.
Эксперты подчёркивают: системная профориентационная работа решает несколько стратегических задач для региона. Во-первых, повышает информированность молодёжи о востребованных специальностях среднего профессионального образования. Также укрепляет имидж учебных заведений в конкурентной среде. Кроме того, снижает риски ошибочного выбора профессии, что в перспективе уменьшает отток студентов с первых курсов.
Всё это в итоге позволяет сформировать кадровый резерв для ключевых отраслей экономики Ростовской области.
Ежегодное проведение подобных форумов становится важным элементом экосистемы поддержки молодёжи на Дону. Для школьников это возможность «примерить» будущую профессию, для образовательных организаций — прямой диалог с потенциальными абитуриентами, для региона — инвестиция в качественный человеческий капитал.