В Сочи начали тестировать сервис доставки продуктов «Рынок Онлайн»

«Мы сохраняем ключевую ценность городских рынков — доступ к свежим местным продуктам, при этом добавляя современный и удобный формат покупки. Для жителей и гостей города это означает экономию времени и более широкий доступ к качественным товарам, а для самих производителей — повышение эффективности в период пиковых нагрузок туристического сезона. В перспективе сервис планируется масштабировать на другие городские ярмарки и рынки», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.