В Сочи начали тестировать сервис доставки продуктов «Рынок Онлайн»

Сервис доставки продуктов «Рынок Онлайн» начали тестировать в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Платформа позволяет покупателям формировать виртуальную корзину из свежих продуктов, представленных на прилавках Адлерского рынка. Пользователь выбирает в приложении понравившиеся товары или продукцию конкретного продавца, затем заказ поступает в обработку. После оформления заказа специалисты сервиса подбирают продукцию непосредственно на торговых рядах, уделяя особое внимание ее свежести и качеству, и передают заказ курьеру.
«Мы сохраняем ключевую ценность городских рынков — доступ к свежим местным продуктам, при этом добавляя современный и удобный формат покупки. Для жителей и гостей города это означает экономию времени и более широкий доступ к качественным товарам, а для самих производителей — повышение эффективности в период пиковых нагрузок туристического сезона. В перспективе сервис планируется масштабировать на другие городские ярмарки и рынки», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.